Мало найти мужчину…Надо его ещё убедить, что его мечта сбылась! Подборка позитивных шуток на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
Привёл первый раз сын невесту в дом.
Все долго молчали… Потом бабка сказала:
— А это вам за то, что вы не молитесь!
В слове "картавость" есть буква "р", в слове "шепелявость" есть буква "ш", а гиппопотомонстросескиппедалофобия — это боязнь длинных слов. Шикарно!
Все в этом мире относительно. И зависит от того, с какой стороны смотреть.
Например, все медведи уверены, что люди живут на деревьях, и от них воняет говном.
Вчера отпросился с работы, соврал, что заболел. Сегодня не пришли трое коллег. Сказали, что от меня заразились.
Всегда хвалите своего мужа. Вот я своему постоянно говорю: "Любимый, тебе досталась лучшая женщина в мире!". У него от такой радости аж глаз дёргается.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.