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Мало найти мужчину…Надо его ещё убедить, что его мечта сбылась! Подборка позитивных шуток на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мало найти мужчину…Надо его ещё убедить, что его мечта сбылась! Подборка позитивных шуток на вечер Новость обновлена 01 февраля 2022, 17:04

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

Привёл первый раз сын невесту в дом.

Все долго молчали… Потом бабка сказала:

— А это вам за то, что вы не молитесь!

В слове "картавость" есть буква "р", в слове "шепелявость" есть буква "ш", а гиппопотомонстросескиппедалофобия — это боязнь длинных слов. Шикарно!

Все в этом мире относительно. И зависит от того, с какой стороны смотреть.

Например, все медведи уверены, что люди живут на деревьях, и от них воняет говном.

Вчера отпросился с работы, соврал, что заболел. Сегодня не пришли трое коллег. Сказали, что от меня заразились.

Всегда хвалите своего мужа. Вот я своему постоянно говорю: "Любимый, тебе досталась лучшая женщина в мире!". У него от такой радости аж глаз дёргается.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.

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