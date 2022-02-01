Милая, ты упала? — Нет, блин, резко легла!: Эти смешные шутки поднимут настроение на целый день

В красивый монастырь на скале есть только одна дорога — канатная, через пропасть. Турист, нервно поглядывая через окно кабинки, спрашивает у сопровождающего монаха:

- Скажите, пожалуйста, эти тросы часто меняют?

- Сразу, как только оборвутся.