Милая, ты упала? — Нет, блин, резко легла!: Эти смешные шутки поднимут настроение на целый день
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Пускай погода за окном в этот вторник не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку.
- Вы взяли в нашей библиотеке "50 оттенков серого" и не вернули книгу в двухнедельный срок.
- Я надеялась, меня за это накажут…
В красивый монастырь на скале есть только одна дорога — канатная, через пропасть. Турист, нервно поглядывая через окно кабинки, спрашивает у сопровождающего монаха:
- Скажите, пожалуйста, эти тросы часто меняют?
- Сразу, как только оборвутся.
Холостяцкая примета: "Если ты с вечера постирал пару носков и положил сушиться на батарею, то завтра — важный день… А если выстирал пару носков и сушишь их феном, то важный день — сегодня!".
- У тебя есть человек, который тебе нравится?
- Да.
- Круто, на какой вы стадии отношений?
- Живем на одной планете.
Маленький мальчик говорит:
- Мама, а разве у папы есть корова?
- Нет, с чего ты взял?
- Он говорил нашей служанке, что у нее фигура лучше, чем у его коровы.
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