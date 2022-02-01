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Милая, ты упала? — Нет, блин, резко легла!: Эти смешные шутки поднимут настроение на целый день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Милая, ты упала? — Нет, блин, резко легла!: Эти смешные шутки поднимут настроение на целый день

Свежая утрення подборка самых веселых анекдотов для наших читателей

Пускай погода за окном в этот вторник не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку.

- Вы взяли в нашей библиотеке "50 оттенков серого" и не вернули книгу в двухнедельный срок.

- Я надеялась, меня за это накажут…

В красивый монастырь на скале есть только одна дорога — канатная, через пропасть. Турист, нервно поглядывая через окно кабинки, спрашивает у сопровождающего монаха:

- Скажите, пожалуйста, эти тросы часто меняют?

- Сразу, как только оборвутся.

Холостяцкая примета: "Если ты с вечера постирал пару носков и положил сушиться на батарею, то завтра — важный день… А если выстирал пару носков и сушишь их феном, то важный день — сегодня!".

- У тебя есть человек, который тебе нравится?

- Да.

- Круто, на какой вы стадии отношений?

- Живем на одной планете.

Маленький мальчик говорит:

- Мама, а разве у папы есть корова?

- Нет, с чего ты взял?

- Он говорил нашей служанке, что у нее фигура лучше, чем у его коровы.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты