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Ненавижу это чувство, когда после 8 часов работы узнаешь, что прошло только 17 минут: уморительные шутки для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ненавижу это чувство, когда после 8 часов работы узнаешь, что прошло только 17 минут: уморительные шутки для настроения Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:55

Уморительные шутки на день, которые заставят вас смеяться до слез

Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки. А "Телеграф" уже подготовил для вас новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

У мужа в телефоне нашла контакт "бесплатный секс". Стало любопытно, позвонила. Когда зазвонил мой мобильник, чуть со стула не упала. Вот гад !!!

Просыпаюсь — сажусь за компьютер, прихожу на работу — сажусь за компьютер, возвращаюсь домой — сажусь за компьютер, чувствую себя внешним устройством…

Походу я флэшка…

Как вы думаете — зачем при жарке шашлыка машут опахалом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной давились!

У психиатра.

— Доктор, мне так грустно, такая депрессия, что аж повеситься хочется!

— Ну, повесьтесь, если Вас это развеселит…

Невероятным усилием воли перенесли обдирание обоев на завтра. Про поклейку новых даже в глаза друг другу боимся смотреть.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

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