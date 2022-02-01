Мало знайти чоловіка ... Треба його ще переконати, що його мрія збулася! Добірка позитивних жартів на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 70
Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
Привів уперше син наречену до будинку.
Всі довго мовчали... Потім бабуся сказала:
— А це за те, що ви не молитеся!
У слові "картавість" є буква "р", у слові "шепелявість" є буква "ш", а гіпопотомонстросескіппедалофобія — це страх довгих слів. Шикарно!
Все у цьому світі відносно. І залежить від того, з якого боку дивитись.
Наприклад, всі ведмеді впевнені, що люди живуть на деревах, і від них смердить гівном.
Вчора відпросився з роботи, збрехав, що захворів. Сьогодні не прийшли троє колег. Сказали, що заразилися від мене.
Завжди хвалить свого чоловіка. Ось я своєму постійно кажу: "Коханий, тобі дісталася найкраща жінка у світі!". У нього від такої радості аж око сіпається.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.