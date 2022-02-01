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Ненавиджу це почуття, коли після 8 годин роботи дізнаєшся, що пройшло лише 17 хвилин: жартівливі жарти для настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ненавиджу це почуття, коли після 8 годин роботи дізнаєшся, що пройшло лише 17 хвилин: жартівливі жарти для настрою Новина оновлена 01 лютого 2022, 11:55

Смішні жарти на день, які змусять вас сміятися до сліз

Сідайте, щоб не впасти від сміху і читайте веселі жарти. А "Телеграф" вже підготував для вас нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

У чоловіка у телефоні знайшла контакт "безкоштовний секс". Стало цікаво, зателефонувала. Коли задзвонив мій мобільник, трохи зі стільця не впала. Ось гад !!!

Прокидаюся — сідаю за комп’ютер, приходжу на роботу — сідаю за комп’ютер, повертаюся додому — сідаю за комп’ютер, почуваюся зовнішнім пристроєм.

Походу я флешка…

Як ви думаєте — навіщо при смаженні шашлику махають опахалом над вугіллям? Думаєте, вугілля роздмухують? А ось і ні. Це щоб сусіди слиною давилися!

У психіатра.

— Лікарю, мені так сумно, така депресія, що аж повіситися хочеться!

- Ну, повісьтесь, якщо Вас це розвеселить ...

Неймовірним зусиллям волі перенесли обдирання шпалер на завтра. Про поклейку нових навіть у вічі один одному боїмося дивитися.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

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