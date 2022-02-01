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Мила, ти впала? — Ні, блін, різко лягла!: Ці смішні жарти піднімуть настрій на цілий день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мила, ти впала? — Ні, блін, різко лягла!: Ці смішні жарти піднімуть настрій на цілий день

Свіжа ранкова добірка найвеселіших анекдотів для наших читачів

Нехай погода за вікном цього вівторка не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам посмішку.

- Ви взяли в нашій бібліотеці "50 відтінків сірого" та не повернули книгу у двотижневий термін.

- Я сподівалася, мене за це покарають…

У гарний монастир на скелі є тільки одна дорога — канатна, через прірву. Турист, нервово поглядаючи через вікно кабінки, питає у ченця, який супроводжує:

- Скажіть, будь ласка, ці троси часто змінюють?

- Одразу, як тільки обірвуться.

Холостяцька прикмета: "Якщо ти з вечора виправ пару шкарпеток і поклав сушитися на батарею, то завтра — важливий день... А якщо виправ пару шкарпеток і сушиш їх феном, то важливий день — сьогодні!"

- У тебе є людина, яка тобі подобається?

- Так.

- Круто, на якій стадії стосунків?

- Живемо на одній планеті.

Маленький хлопчик каже:

- Мамо, а хіба в тата є корова?

- Ні, з чого ти взяв?

- Він казав нашій служниці, що в неї фігура краща, ніж у його корови.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти