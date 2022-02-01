Мила, ти впала? — Ні, блін, різко лягла!: Ці смішні жарти піднімуть настрій на цілий день

У гарний монастир на скелі є тільки одна дорога — канатна, через прірву. Турист, нервово поглядаючи через вікно кабінки, питає у ченця, який супроводжує:

- Скажіть, будь ласка, ці троси часто змінюють?

- Одразу, як тільки обірвуться.