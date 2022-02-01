Мила, ти впала? — Ні, блін, різко лягла!: Ці смішні жарти піднімуть настрій на цілий день
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Нехай погода за вікном цього вівторка не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам посмішку.
- Ви взяли в нашій бібліотеці "50 відтінків сірого" та не повернули книгу у двотижневий термін.
- Я сподівалася, мене за це покарають…
У гарний монастир на скелі є тільки одна дорога — канатна, через прірву. Турист, нервово поглядаючи через вікно кабінки, питає у ченця, який супроводжує:
- Скажіть, будь ласка, ці троси часто змінюють?
- Одразу, як тільки обірвуться.
Холостяцька прикмета: "Якщо ти з вечора виправ пару шкарпеток і поклав сушитися на батарею, то завтра — важливий день... А якщо виправ пару шкарпеток і сушиш їх феном, то важливий день — сьогодні!"
- У тебе є людина, яка тобі подобається?
- Так.
- Круто, на якій стадії стосунків?
- Живемо на одній планеті.
Маленький хлопчик каже:
- Мамо, а хіба в тата є корова?
- Ні, з чого ти взяв?
- Він казав нашій служниці, що в неї фігура краща, ніж у його корови.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.