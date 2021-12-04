"Стучите громче — во дворе глухая собака": улетные шутки о братьях наших меньших
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7
Поднимите себе и своим близким настроение в этот декабрьской вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
- Сегодня видел как на автобусной остановке какой-то мужик разговаривал со своей собакой, по глупости думая, что она его понимает. Пришел домой, рассказал своему коту, посмеялся.
Примета: когда кот лапой умывается — это к гостям. Сегодня он задницу вылизывал — наверное, в 6 утра с обыском придут.
- Ты его на пол спусти и шлепни, если побежал, то кот, а если побежала, то кошка.
- А если побежало — то котэ?
Поросята радуются, веселятся. Вдруг в комнату заходит Волк. Все замерли.
Волк:
- Ас-салям алейкуму!
И все облегченно вздохнули…
- Сегодня я гулял в парке со своей собакой и встретил там мужчину в строгом костюме, также гуляющего с собакой. Теперь, моя собака смотрит на меня так, как будто я выгляжу как бомж…
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.