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"Стучите громче — во дворе глухая собака": улетные шутки о братьях наших меньших

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Стучите громче — во дворе глухая собака": улетные шутки о братьях наших меньших

Юморные анекдоты о животных, которые настроят на позитив в этот вечер

Поднимите себе и своим близким настроение в этот декабрьской вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

- Сегодня видел как на автобусной остановке какой-то мужик разговаривал со своей собакой, по глупости думая, что она его понимает. Пришел домой, рассказал своему коту, посмеялся.

Примета: когда кот лапой умывается — это к гостям. Сегодня он задницу вылизывал — наверное, в 6 утра с обыском придут.

- Ты его на пол спусти и шлепни, если побежал, то кот, а если побежала, то кошка.

- А если побежало — то котэ?

Поросята радуются, веселятся. Вдруг в комнату заходит Волк. Все замерли.

Волк:

- Ас-салям алейкуму!

И все облегченно вздохнули…

- Сегодня я гулял в парке со своей собакой и встретил там мужчину в строгом костюме, также гуляющего с собакой. Теперь, моя собака смотрит на меня так, как будто я выгляжу как бомж…

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты