Как же круто быть взрослым: хочешь — делаешь, не хочешь — делаешь: позитивные анекдоты о взрослении

Поднимайте себе настроение с самого утра.

Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Чтобы немного разбавить анекдоты на военную тематику, "Телеграф" предлагает своим читателям посмеяться над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любых обстоятельствах.

Мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время и посмеяться над шутками о возрасте.

В пожилом возрасте следует критически относиться к собственной мудрости. Она может оказаться обычным маразмом.

Свершилось! Наконец мои желания совпадают с моими возможностями: абсолютно ничего не хочу и совершенно ничего не могу.

Понял, что повзрослел, когда уголок пакета молока перестал откусывать зубами, а начал отрезать ножницами…

Зрелость — это когда между кока колой и пепси выбираешь ряженку.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.