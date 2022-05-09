Праздник завоевателей стиральных машинок: в сети вовсю шутят о 9 мая в россии
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Пока россияне отмечают один из самых важных и сакральных для них праздников "День победы 9 мая", украинцы продолжают держать "юмористический фронт". Попытки российских властей показать величие "русского мира", лишь добавляют украинскому народу тем для новых шуток.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей о "параде победобесия" на 9 мая в россии, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.