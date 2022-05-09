Укр

Праздник завоевателей стиральных машинок: в сети вовсю шутят о 9 мая в россии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Праздник завоевателей стиральных машинок: в сети вовсю шутят о 9 мая в россии Новость обновлена 09 мая 2022, 11:59

Еще одним мощным оружием, которым владеют украинцы является отличное чувство юмора.

Пока россияне отмечают один из самых важных и сакральных для них праздников "День победы 9 мая", украинцы продолжают держать "юмористический фронт". Попытки российских властей показать величие "русского мира", лишь добавляют украинскому народу тем для новых шуток.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей о "параде победобесия" на 9 мая в россии, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Смех #Юмор #Приколы #9 мая