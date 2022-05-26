Як же круто бути дорослим: хочеш – робиш, не хочеш – робиш: позитивні анекдоти про дорослішання

Поки українські військові обороняють її територію, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Щоб трохи розбавити анекдоти на військову тематику, "Телеграф" пропонує своїм читачам посміятися з "вічних" тем, які залишаються актуальними в будь-яких обставинах.

Ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися у мирний час і посміятися з жартів про вік.

У літньому віці слід критично ставитись до своєї мудрості. Вона може виявитися звичайним маразмом.

Здійснилося! Нарешті, мої бажання збігаються з моїми можливостями: абсолютно нічого не хочу і абсолютно нічого не можу.

Зрозумів, що подорослішав, коли куточок пакета молока перестав відкушувати зубами, а почав відрізати ножицями.

Зрілість — це коли між кока колою та пепсі вибираєш ряжанку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.