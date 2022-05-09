Свято завойовників пральних машинок: у мережі на повну жартують про 9 травня в росії
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Поки росіяни відзначають одне з найважливіших та сакральних для них свят "День перемоги 9 травня", українці продовжують тримати "гумористичний фронт". Спроби російської влади показати велич "російського світу" лише додають українському народу тем для нових жартів.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж про "парад перемоги" на 9 травня в росії, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.