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Свято завойовників пральних машинок: у мережі на повну жартують про 9 травня в росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свято завойовників пральних машинок: у мережі на повну жартують про 9 травня в росії Новина оновлена 09 травня 2022, 11:59

Ще однією потужною зброєю, якою володіють українці, є відмінне почуття гумору.

Поки росіяни відзначають одне з найважливіших та сакральних для них свят "День перемоги 9 травня", українці продовжують тримати "гумористичний фронт". Спроби російської влади показати велич "російського світу" лише додають українському народу тем для нових жартів.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж про "парад перемоги" на 9 травня в росії, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #9 травня