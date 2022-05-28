Почитал книжку, задумался… Посмотрел телевизор — уф, вроде отпустило: смешные шутки про телевидение

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать анекдоты на "вечные темы".

Ранее "Телеграф" составлял подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхающих, а теперь предлагаем посмеяться над шутками про телевидение.

Раньше собирались у соседей, телевизор посмотреть, не у всех он тогда был. Теперь боимся к ним зайти — а вдруг они его смотрят? Как время летит…

Читайте также: Категория Анекдоты 83% россиян страдают от ожирения правительства: смешные анекдоты про рф Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Включил телевизор, пощелкал каналы: — А сегодня у нас гостья, главной фишкой которой является приготовление десертов из простейших ингредиентов, имеющихся на каждой кухне. Готовим домашнее печенье. Возьмите стакан льняной муки… Выключил телевизор.

— А я по телевизору только канал про животных смотрю! — Там все каналы про животных, кроме Дискавери… тот про зверей!

Раньше ученые считали, что чем беднее человек, тем больше он смотрит телевизор. Но тут вдруг выяснилось, что наоборот — чем больше человек смотрит телевизор, тем он беднее.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.