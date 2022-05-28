Почитал книжку, задумался… Посмотрел телевизор — уф, вроде отпустило: смешные шутки про телевидение
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Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать анекдоты на "вечные темы".
Ранее "Телеграф" составлял подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхающих, а теперь предлагаем посмеяться над шутками про телевидение.
Раньше собирались у соседей, телевизор посмотреть, не у всех он тогда был. Теперь боимся к ним зайти — а вдруг они его смотрят? Как время летит…
Включил телевизор, пощелкал каналы:
— А сегодня у нас гостья, главной фишкой которой является приготовление десертов из простейших ингредиентов, имеющихся на каждой кухне. Готовим домашнее печенье. Возьмите стакан льняной муки…
Выключил телевизор.
— А я по телевизору только канал про животных смотрю!
— Там все каналы про животных, кроме Дискавери… тот про зверей!
Раньше ученые считали, что чем беднее человек, тем больше он смотрит телевизор. Но тут вдруг выяснилось, что наоборот — чем больше человек смотрит телевизор, тем он беднее.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.