Почитав книжку, задумався… Подивився телевізор — уф, начебто відпустило: кумедні жарти про телебачення

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Поки українські військові обороняють її територію, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і почитати анекдоти на "вічні теми".

Раніше "Телеграф" складав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочиваючих, а тепер пропонуємо посміятися з жартів про телебачення.

Раніше збиралися у сусідів, телевізор подивитися, бо тоді він був не у всіх. Тепер боїмося зайти до них — а раптом вони його дивляться? Як час летить…

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Увімкнув телевізор, клацнув канали: — А сьогодні у нас гостя, головною фішкою якої є приготування десертів із найпростіших інгредієнтів на кожній кухні. Готуємо домашнє печиво. Візьміть склянку лляної муки. Вимкнув телевізор.

- А я по телевізору тільки канал про тварин дивлюся! — Там усі канали про тварин, окрім Дискавері… той про звірів!

Раніше вчені вважали, що чим бідніша людина, тим більше вона дивиться телевізор. Але тут раптом з’ясувалося, що навпаки — що більше людина дивиться телевізор, то вона бідніша.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.