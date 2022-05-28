Почитав книжку, задумався… Подивився телевізор — уф, начебто відпустило: кумедні жарти про телебачення
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Поки українські військові обороняють її територію, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і почитати анекдоти на "вічні теми".
Раніше "Телеграф" складав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочиваючих, а тепер пропонуємо посміятися з жартів про телебачення.
Раніше збиралися у сусідів, телевізор подивитися, бо тоді він був не у всіх. Тепер боїмося зайти до них — а раптом вони його дивляться? Як час летить…
Увімкнув телевізор, клацнув канали:
— А сьогодні у нас гостя, головною фішкою якої є приготування десертів із найпростіших інгредієнтів на кожній кухні. Готуємо домашнє печиво. Візьміть склянку лляної муки.
Вимкнув телевізор.
- А я по телевізору тільки канал про тварин дивлюся!
— Там усі канали про тварин, окрім Дискавері… той про звірів!
Раніше вчені вважали, що чим бідніша людина, тим більше вона дивиться телевізор. Але тут раптом з’ясувалося, що навпаки — що більше людина дивиться телевізор, то вона бідніша.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.