Девушки, не бросайте парней, и так уже слишком много рэперов: уморительные шутки про музыкантов
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Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться.
Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать анекдоты на "вечные темы".
Ранее "Телеграф" составлял подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхающих, а теперь предлагаем посмеяться над шутками про музыку и артистов.
Перерывы между песнями в плеере существуют для того, чтобы ты мог услышать, как кто-то зовет тебя уже десятый раз.
— Кто мы?
— Популярные радиостанции!
— Чего мы хотим?
— Крутить сутками одни и те же песни пока слушателей не стошнит!
Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
— Умеешь на трубе играть?
— Нет.
— Плохо.
— Ну, если надо плохо, то, пожалуй, умею.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.