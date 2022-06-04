Девушки, не бросайте парней, и так уже слишком много рэперов: уморительные шутки про музыкантов

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться.

Пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков. Мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать анекдоты на "вечные темы".

Ранее "Телеграф" составлял подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхающих, а теперь предлагаем посмеяться над шутками про музыку и артистов.

Перерывы между песнями в плеере существуют для того, чтобы ты мог услышать, как кто-то зовет тебя уже десятый раз.

— Кто мы? — Популярные радиостанции! — Чего мы хотим? — Крутить сутками одни и те же песни пока слушателей не стошнит!

Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.

— Умеешь на трубе играть? — Нет. — Плохо. — Ну, если надо плохо, то, пожалуй, умею.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.