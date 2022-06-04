Дівчата, не кидайте хлопців, і так вже занадто багато реперів: жарти про музикантів

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися.

Поки українські військові обороняють її територію, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і почитати анекдоти на "вічні теми".

Раніше "Телеграф" складав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочиваючих, а тепер пропонуємо посміятися з жартів про музику та артистів.

Перерви між піснями в плеєрі існують для того, щоб ти міг почути, як хтось кличе тебе вже вдесяте.

- Хто ми? - Популярні радіостанції! - Чого ми хочемо? — Крутити цілодобово ті самі пісні, поки слухачів не знудить!

Компанію бардів виселили з номера готелю не тому, що голосно грали на гітарі, а тому що біля багаття.

— Вмієш грати на трубі? - Ні. - Погано. — Ну, якщо треба погано, то, мабуть, умію.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.