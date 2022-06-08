Купил самоклеящиеся обои: сижу, жду: уморительные анекдоты про ремонт

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих.

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И пускай большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", есть среди них и "вечные" темы, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о ремонте, в которых каждый узнает себя.

Тот факт, что ремонт в квартире не будет простым, я осознал в самом начале, когда не смог открыть канистру с грунтовкой.

— Сегодня я понял, что такое ремонт. — И что это? — Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.

— Слушай, а что у тебя квартирка такая тесная? — Да обычная. Просто обои клеить очень люблю. — И что? — А старые отдирать — не люблю!

Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем, как клеить обои, ей говорил: "Чтобы дальше ни случилось, помни — я люблю тебя!"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.