Купив самоклеючі шпалери: сиджу, чекаю: кумедні анекдоти про ремонт

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

Український народ не зломить навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", є серед них і "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про ремонт, у яких кожен дізнається про себе.

Той факт, що ремонт у квартирі не буде простим, я зрозумів тоді, коли не зміг відкрити каністру з ґрунтовкою.

- Сьогодні я зрозумів, що таке ремонт. - І що це? — Це коли витираєш ноги не при вході в квартиру, а при виході з неї.

— Слухай, а що в тебе така тісна квартирка? - Та звичайна. Просто шпалери клеїти дуже люблю. - І що? - А старі віддирати — не люблю!

Друг, коли робив ремонт зі своєю дружиною, перед тим, як клеїти шпалери, їй казав: "Щоб далі не сталося, пам’ятай — я люблю тебе!"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.