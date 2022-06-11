Продам или обменяю коврик для фитнеса. Торт уместен: прикольные шутки о спорте
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За последние три месяца юмор украинцев изменился. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте.
Армреслинг, безусловно, является самым мужественным видом спорта из всех, в которых два мужика держатся за руки.
Девушка в тренажерном зале выполняет жим лежа и считает:
— Четыре… Пять… (не может больше поднять штангу). Вы не поможете мне немного?
Инструктор:
— Шесть.
Покупаю беговую дорожку.
Я:
— Могу я опробовать ее перед покупкой?
Продавец:
— Конечно.
Я (достаю из корзины выстиранную одежду и развешиваю на ней):
— Да, отлично, мне нравится.
Оцените уровень своей физической подготовки по шкале от "одышка при моргании" до "помогите встать, меня придавило пылью".
Тренер сказал, что спорт добавит мне несколько лет жизни и это правда. Я сделала 10 отжиманий и по ощущениям мне 85.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.