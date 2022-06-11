Укр

Продам или обменяю коврик для фитнеса. Торт уместен: прикольные шутки о спорте

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Продам или обменяю коврик для фитнеса. Торт уместен: прикольные шутки о спорте Новость обновлена 11 июня 2022, 20:43

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод посмеяться

За последние три месяца юмор украинцев изменился. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о спорте.

Армреслинг, безусловно, является самым мужественным видом спорта из всех, в которых два мужика держатся за руки.

Девушка в тренажерном зале выполняет жим лежа и считает:

— Четыре… Пять… (не может больше поднять штангу). Вы не поможете мне немного?

Инструктор:

— Шесть.

Покупаю беговую дорожку.

Я:

— Могу я опробовать ее перед покупкой?

Продавец:

— Конечно.

Я (достаю из корзины выстиранную одежду и развешиваю на ней):

— Да, отлично, мне нравится.

Оцените уровень своей физической подготовки по шкале от "одышка при моргании" до "помогите встать, меня придавило пылью".

Тренер сказал, что спорт добавит мне несколько лет жизни и это правда. Я сделала 10 отжиманий и по ощущениям мне 85.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

Теги:
#Спорт #Фитнес #Шутки #Юмор #Анекдоты