Мозги – не брови. Если их нет, не нарисуешь: самые смешные шутки и приколы про россиян

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха.

Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян".

И пока российский диктатор продолжает мечтать о захвате Украины, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие приколы и мемы из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о смерти путина.