Мозги – не брови. Если их нет, не нарисуешь: самые смешные шутки и приколы про россиян
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Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян".
И пока российский диктатор продолжает мечтать о захвате Украины, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти. "Телеграф" собрал в этом материале лучшие приколы и мемы из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о смерти путина.