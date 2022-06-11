Продам або обміняю килимок для фітнесу. Торт доречний: прикольні жарти про спорт

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід посміятися

За останні три місяці гумор українців змінився. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про спорт.

Армреслінг, безумовно, є наймужнішим видом спорту з усіх, у яких два мужики тримаються за руки.

Дівчина у тренажерному залі виконує жим лежачи та рахує: - Чотири… П’ять… (не може більше підняти штангу). Ви не поможете мені трохи? Інструктор: - Шість.

Купую бігову доріжку. Я: - Чи можу я випробувати її перед покупкою? Продавець: - Звісно. Я (дістаю з кошика випраний одяг і розвішую на ній): - Так, мені подобається.

Оцініть рівень своєї фізичної підготовки за шкалою від "задишка при морганні" до "допоможіть підвестися, мене придавило пилом".

Тренер сказав, що спорт додасть мені кілька років життя, і це правда. Я зробила 10 віджимань і по відчуттям мені 85.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.