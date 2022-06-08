Мізки – не брови. Якщо їх немає, не намалюєш: найсмішніші жарти та приколи про росіян
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Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на військову тематику, про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян".
І поки російський диктатор продовжує мріяти про захоплення України, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть смерть. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі приколи та меми із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про смерть путіна.