Погода включила режим "Летнее западло" - в будни солнце, в выходные дождь: смешные шутки на злобу дня

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о летней погоде.

Погода совсем испортилась. Позвонил в аварийную службу синоптиков, сижу дома, жду, пока починят.

Если глобальное потепление будет наступать нынешними темпами, то мы скоро вымерзнем.

Больше чем в прогнозах погоды врут только в рекламе, прессе и политике, но прогнозы погоды самые бескорыстные.

Эти неожиданные изменения погоды приносят очень большую пользу, иначе люди не знали бы, как начать разговор.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.