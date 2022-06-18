Погода включила режим "Летнее западло" - в будни солнце, в выходные дождь: смешные шутки на злобу дня
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Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о летней погоде.
Погода совсем испортилась. Позвонил в аварийную службу синоптиков, сижу дома, жду, пока починят.
Если глобальное потепление будет наступать нынешними темпами, то мы скоро вымерзнем.
Больше чем в прогнозах погоды врут только в рекламе, прессе и политике, но прогнозы погоды самые бескорыстные.
Эти неожиданные изменения погоды приносят очень большую пользу, иначе люди не знали бы, как начать разговор.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.