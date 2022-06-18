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Погода включила режим "Літнє западло" — у будні сонце, у вихідний дощ: смішні жарти на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Погода включила режим "Літнє западло" — у будні сонце, у вихідний дощ: смішні жарти на злобу дня Новина оновлена 18 червня 2022, 07:59

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зломить навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про літню погоду.

Погода зовсім зіпсувалася. Зателефонував до аварійної служби синоптиків, сиджу вдома, чекаю, поки полагодять.

Анекдоти про погоду - Погода зазвичай не впливає на мої плани, але вчора вітер здув мене ліворуч.

Якщо глобальне потепління наступатиме нинішніми темпами, то ми скоро вимерзнемо.

Анекдоти про погоду - Погода шепоче: "Надягни штани, захопи з собою шорти і не забудь пуховик".

Більше ніж у прогнозах погоди брешуть лише в рекламі, пресі та політиці, але прогнози погоди найбезкорисливіші.

Анекдоти про погоду - Вчора ввечері був такий туман, що Юля прийшла додому із чужим чоловіком.

Ці несподівані зміни погоди приносять дуже велику користь, інакше люди не знали б, як розпочати розмову.

Анекдоти про погоду - Прогноз погоди: "Можна виганяти собаку з дому".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

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#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти