Погода включила режим "Літнє западло" — у будні сонце, у вихідний дощ: смішні жарти на злобу дня

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зломить навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про літню погоду.

Погода зовсім зіпсувалася. Зателефонував до аварійної служби синоптиків, сиджу вдома, чекаю, поки полагодять.

Якщо глобальне потепління наступатиме нинішніми темпами, то ми скоро вимерзнемо.

Більше ніж у прогнозах погоди брешуть лише в рекламі, пресі та політиці, але прогнози погоди найбезкорисливіші.

Ці несподівані зміни погоди приносять дуже велику користь, інакше люди не знали б, як розпочати розмову.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.