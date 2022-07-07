Если жена утром приносит мужу опохмелиться, то она не только умница, но и красавица: смешные анекдоты
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Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читаем и смеемся!
Жена читает мужу вечернюю газету:
- Пишут, что один человек оставил пять тысяч фунтов женщине, которая двадцать лет назад отказалась выйти за него замуж.
- Вот это я понимаю, благодарность.
Сижу, кое-что на флешки закидываю, а рядом жена цветы поливает. И что-то колпачок найти не могу, тогда вслух говорю:
- Если бы я был колпачком от флешки, то где бы я был?
На что она мне:
- В психушке.
Об охлаждении отношений между супругами можно судить по тому, что муж на заставке мобильного телефона сменил фотографию жены на фотографию любимого кота.
Пить можно со всеми: можно выпить с подружкой, с другом, с любовником. Но нельзя пить с мужем. Иначе он узнает и про подружку, и про друга, и про любовника.
- Просто невозможно с ним жить! Представляешь, мой муж такой ревнивый, что стоит только мне прийти домой под утро, как он начинает донимать меня глупыми вопросами.
- Как я тебя понимаю! Мой тоже не лучше. Стоило ему найти вчера под кроватью чужие мужские трусы, как он сразу стал меня подозревать невесть в чем.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.