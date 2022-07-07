Укр

Если жена утром приносит мужу опохмелиться, то она не только умница, но и красавица: смешные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
138
Если жена утром приносит мужу опохмелиться, то она не только умница, но и красавица: смешные анекдоты Новость обновлена 07 июля 2022, 09:43

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читаем и смеемся!

Жена читает мужу вечернюю газету:

- Пишут, что один человек оставил пять тысяч фунтов женщине, которая двадцать лет назад отказалась выйти за него замуж.

- Вот это я понимаю, благодарность.

анекдот о муже и жене

Сижу, кое-что на флешки закидываю, а рядом жена цветы поливает. И что-то колпачок найти не могу, тогда вслух говорю:

- Если бы я был колпачком от флешки, то где бы я был?

На что она мне:

- В психушке.

анекдот о жене и муже

Об охлаждении отношений между супругами можно судить по тому, что муж на заставке мобильного телефона сменил фотографию жены на фотографию любимого кота.

анекдот о любовнице

Пить можно со всеми: можно выпить с подружкой, с другом, с любовником. Но нельзя пить с мужем. Иначе он узнает и про подружку, и про друга, и про любовника.

анекдот о муже и жене

- Просто невозможно с ним жить! Представляешь, мой муж такой ревнивый, что стоит только мне прийти домой под утро, как он начинает донимать меня глупыми вопросами.

- Как я тебя понимаю! Мой тоже не лучше. Стоило ему найти вчера под кроватью чужие мужские трусы, как он сразу стал меня подозревать невесть в чем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты