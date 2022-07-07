Якщо дружина вранці приносить чоловікові похмелитись, то вона не тільки розумниця, а й красуня: смішні анекдоти
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Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Звичайно, за останні місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про подружжя. Читаємо та сміємося!
Дружина читає чоловіку вечірню газету:
- Пишуть, що одна людина залишила п’ять тисяч фунтів жінці, яка двадцять років тому відмовилася вийти за нього заміж.
- Ось це я розумію, вдячність.
Сиджу, дещо на флешки закидаю, а поряд дружина квіти поливає. І щось ковпачок знайти не можу, тоді вголос говорю:
- Якби я був ковпачком від флешки, то де б я був?
На що вона мені:
- У психлікарні.
Про охолодження стосунків подружжя можна судити з того, що чоловік на заставці мобільного телефону змінив фотографію дружини на фотографію улюбленого кота.
Пити можна з усіма: можна випити з подружкою, з другом, коханцем. Але не можна пити із чоловіком. Інакше він дізнається і про подружку, і про друга, і про коханця.
- Просто неможливо з ним жити! Уявляєш, мій чоловік такий ревнивий, що варто мені прийти додому під ранок, як він починає дошкуляти мені дурними питаннями.
- Як я тебе розумію! Мій теж не кращий. Варто йому було знайти вчора під ліжком чужі чоловічі труси, як він відразу ж став мене підозрювати казна в чому.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.