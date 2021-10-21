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Чоловік і дружина — одна сатана: сміховинні анекдоти про подружжя

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Чоловік і дружина — одна сатана: сміховинні анекдоти про подружжя Новина оновлена 21 жовтня 2021, 11:54

Прикольні жарти про сімейні пари, які розвеселять навіть одинаків

Йде судовий процес. У свідка запитують:

- Скажіть, це правда, що підсудний живе з цією жінкою як чоловік з дружиною?

- Ні, ваша честь, набагато краще.

Увечері чоловік крутиться біля дзеркала — поголився, надушився, костюм з краваткою одягнув і питає у дружини:

- Дорога, ти не проти, якщо я сьогодні вночі в клуб піду?

- Іди, дорогий, я ж тебе за роги не тримаю...

- Що ти подарувала своєму чоловікові на день народження?

- Срібний портсигар з моєю фотокарткою на кришці всередині.

- О, йому, напевно, дуже сподобалося?

- Точно не знаю, відразу ж після цього він кинув курити.

Марк Соломонович зовсім поганий і диктує нотаріусу заповіт:

- Моїй дружині, Розі, яка все життя мріяла про діамантове кольє і норкову шубу, я заповідаю своє старе крісло-гойдалку, в ньому добре мріється...

Вночі в квартирі хірурга лунає телефонний дзвінок:

- Лікар, мій чоловік мене образив!

- Через це ви будите мене серед ночі?

- Справа в тому, що йому необхідно терміново накласти шви...

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти