Чоловік і дружина — одна сатана: сміховинні анекдоти про подружжя
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Йде судовий процес. У свідка запитують:
- Скажіть, це правда, що підсудний живе з цією жінкою як чоловік з дружиною?
- Ні, ваша честь, набагато краще.
Увечері чоловік крутиться біля дзеркала — поголився, надушився, костюм з краваткою одягнув і питає у дружини:
- Дорога, ти не проти, якщо я сьогодні вночі в клуб піду?
- Іди, дорогий, я ж тебе за роги не тримаю...
- Що ти подарувала своєму чоловікові на день народження?
- Срібний портсигар з моєю фотокарткою на кришці всередині.
- О, йому, напевно, дуже сподобалося?
- Точно не знаю, відразу ж після цього він кинув курити.
Марк Соломонович зовсім поганий і диктує нотаріусу заповіт:
- Моїй дружині, Розі, яка все життя мріяла про діамантове кольє і норкову шубу, я заповідаю своє старе крісло-гойдалку, в ньому добре мріється...
Вночі в квартирі хірурга лунає телефонний дзвінок:
- Лікар, мій чоловік мене образив!
- Через це ви будите мене серед ночі?
- Справа в тому, що йому необхідно терміново накласти шви...