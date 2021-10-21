Чоловік і дружина — одна сатана: сміховинні анекдоти про подружжя

Увечері чоловік крутиться біля дзеркала — поголився, надушився, костюм з краваткою одягнув і питає у дружини:

- Дорога, ти не проти, якщо я сьогодні вночі в клуб піду?

- Іди, дорогий, я ж тебе за роги не тримаю...