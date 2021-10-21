Укр

Муж и жена — одна сатана: уморительные анекдоты о супругах

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Муж и жена — одна сатана: уморительные анекдоты о супругах Новость обновлена 21 октября 2021, 11:54

Прикольные шутки о семейных парах, которые развеселят даже одиночек

Идет судебный процесс. У свидетеля спрашивают:

- Скажите, это правда, что подсудимый живет с этой женщиной как муж с женой?

- Нет, ваша честь, намного лучше.

Вечером муж вертится у зеркала — побрился, надушился, костюм с галстуком одел и спрашивает у жены:

- Дорогая, ты не против, если я сегодня ночью в клуб пойду?

- Иди, дорогой, я же тебя за рога не держу…

- Что ты подарила своему мужу на день рождения?

- Серебряный портсигар с моей фотокарточкой на крышке внутри.

- О, ему, наверное, очень понравилось?

- Точно не знаю, сразу же после этого он бросил курить.

Марк Соломонович совсем плох и диктует нотариусу завещание:

- Моей жене, Розе, которая всю жизнь мечтала о бриллиантовом колье и норковой шубе, я завещаю свое старое кресло-качалку, в нем хорошо мечтается…

Ночью в квартире хирурга раздается телефонный звонок:

- Доктор, мой муж меня обидел!

- Из-за этого вы будите меня среди ночи?

- Дело в том, что ему необходимо срочно наложить швы…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты