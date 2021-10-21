Муж и жена — одна сатана: уморительные анекдоты о супругах
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Идет судебный процесс. У свидетеля спрашивают:
- Скажите, это правда, что подсудимый живет с этой женщиной как муж с женой?
- Нет, ваша честь, намного лучше.
Вечером муж вертится у зеркала — побрился, надушился, костюм с галстуком одел и спрашивает у жены:
- Дорогая, ты не против, если я сегодня ночью в клуб пойду?
- Иди, дорогой, я же тебя за рога не держу…
- Что ты подарила своему мужу на день рождения?
- Серебряный портсигар с моей фотокарточкой на крышке внутри.
- О, ему, наверное, очень понравилось?
- Точно не знаю, сразу же после этого он бросил курить.
Марк Соломонович совсем плох и диктует нотариусу завещание:
- Моей жене, Розе, которая всю жизнь мечтала о бриллиантовом колье и норковой шубе, я завещаю свое старое кресло-качалку, в нем хорошо мечтается…
Ночью в квартире хирурга раздается телефонный звонок:
- Доктор, мой муж меня обидел!
- Из-за этого вы будите меня среди ночи?
- Дело в том, что ему необходимо срочно наложить швы…