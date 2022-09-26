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Не пойман - не зять: веселые шутки и анекдоты про свадьбу и молодоженов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Не пойман - не зять: веселые шутки и анекдоты про свадьбу и молодоженов Новость обновлена 26 сентября 2022, 11:34

Читайте уморительные шутки и поднимайте себе настроение.

Даже война в стране не заставила украинце перестать шутить. Даже более того, непростая ситуация принесла еще больше различных приколов и анекдотов, только теперь они на военную тематику. Однако и о "вечных" темах, которые всегда актуальные — шутить также никто не переставал.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о свадьбе, невестах и женихах, которые обязательно улыбнут вас в этот дождливый и пасмурный день.

- Такую страшную куклу посадили на эту свадебную машину!

— Да тише ты, это невеста в люк высунулась…

Анекдоты про невесту

Когда я в четвертый раз выходила замуж, во время клятвы, от смеха чуть не умерла моя лучшая подруга!

Анекдоты про свадьбу

По статистике, только каждый десятый брак счастливый, так что мне еще выходить и выходить!

Анекдот про свадьбу

Сегодня сын увидел наши фотографии венчания и убил вопросом: "Почему мне не сказали, что мы короли?!".

Анекдот про брак

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.

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