Не пойман - не зять: веселые шутки и анекдоты про свадьбу и молодоженов

Даже война в стране не заставила украинце перестать шутить. Даже более того, непростая ситуация принесла еще больше различных приколов и анекдотов, только теперь они на военную тематику. Однако и о "вечных" темах, которые всегда актуальные — шутить также никто не переставал.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о свадьбе, невестах и женихах, которые обязательно улыбнут вас в этот дождливый и пасмурный день.

- Такую страшную куклу посадили на эту свадебную машину! — Да тише ты, это невеста в люк высунулась…

Когда я в четвертый раз выходила замуж, во время клятвы, от смеха чуть не умерла моя лучшая подруга!

По статистике, только каждый десятый брак счастливый, так что мне еще выходить и выходить!

Сегодня сын увидел наши фотографии венчания и убил вопросом: "Почему мне не сказали, что мы короли?!".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.