Раньше россию сравнивали с Америкой, а сейчас можно сравнить только с землей: новые шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Четверг, 24 февраля, стал страшным днем для миллионов украинцев. Российский оккупант нагло ворвался на нашу землю, однако уже который месяц подряд получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом и придумывает смешные шутки о фейлах российских военных на украинских землях.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. А также немного положительных шуток об украинцах и их воле к победе.

Умирает старый Бандеровец и зовет к себе священника, чтобы исповедоваться: - Хотел бы, святой отец, исповедоваться перед тем, как умру... - Так говорите, чем прогневали Господа Бога нашего? - Да, убил 26 м*скалей, 24 коммуниста, взорвал… - Подождите, вы сначала исповедуйтесь, а о добрых делах позже поговорим!

Выступает представитель Украины в ООН: - Когда князь Руси Олег пошел искупаться в реке, м*скали украли его меч, который он оставил на берегу. Представитель московии: - А при чем здесь м*скали? М*скалей тогда вообще еще не было! - Именно об этом я и хотел сказать.

Сидять у потязі два українці і, раптом, помічають м*скаля: - Добрий день, синку! - Здрастє. - А скільки тобі років? - В октябре будет 20… - Ой, не буде, хлопче, ой, не буде!

Как выглядят сейчас 90% постов волонтеров: - Срочно нужна кожа дракона, рог единорога (много), философский камень и левое ухо вампира… Все нашли, рога единорогов везут из Германии. Вампиры, достаточно нести свои уши, пока хватает!..

Представляете, как мы победим, кто-нибудь придумает коктейль Крымский мост — и тогда каждый из нас сможет бахнуть по Крымскому мосту!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.