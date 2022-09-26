Не спійманий — не зять: веселі жарти та анекдоти про весілля та молодят

Навіть війна в країні не змусила українця перестати жартувати. Навіть більше, непроста ситуація принесла ще більше різних приколів та анекдотів, тільки тепер вони на військову тематику. Однак і про "вічні" теми, які завжди актуальні — жартувати також ніхто не переставав.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про весілля, наречених і наречених, завдяки яким ви обов’язково посміхнетесь у цей дощовий та похмурий день.

- Таку страшну ляльку посадили на цю весільну машину! - Та тихіше ти, це наречена в люк висунулась.

Коли я вчетверте виходила заміж, під час клятви, від сміху мало не вмерла моя найкраща подруга!

За статистикою, тільки кожен десятий шлюб щасливий, тож мені ще виходити та виходити!

Сьогодні син побачив наші фотографії вінчання та вбив питанням: "Чому мені не сказали, що ми королі?!".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.