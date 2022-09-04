Раніше росію зрівнювали з Америкою, а зараз можна зрівняти тільки з землею: нові жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. Російський окупант нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий місяць поспіль отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога і придумує смішні жарти про фейли російських військових на українських землях.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Помирає старий Бандерівець і кличе до себе священника, щоб висповідатися: - Хтів би, святий отче, висповідатися перед тим, як помру… - То кажіть, чим прогнівили Господа Бога нашого? - Та, вбив 26 м*скалів, 24 комуністи, підірвав… - Зачекайте, ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше поговоримо!

Виступає представник України в ООН: - Коли князь Русі Олег пішов скупатися в річці, м*скалі вкрали його меч, який він залишив на березі. Представник московії: - А при чому тут м*скалі? М*скалів тоді взагалі ще не було! - Саме про це я й хотів сказати.

Сидять у потязі два українці і, раптом, помічають м*скаля: - Добрий день, синку! - Здрастє. - А скільки тобі років? - В октябре будет 20… - Ой, не буде, хлопче, ой, не буде!

Як виглядають зараз 90% постів волонтерів: - Терміново потрібна шкіра дракона, ріг єдинорога (багато), філософський камінь і ліве вухо вампіра… Усе знайшли, роги єдинорогів везуть із Німеччини. Вампіри, вистачить нести свої вуха, поки вистачає!..

Уявляєте, як ми переможемо, хтось винайде коктейль Кримський міст — і тоді кожен з нас зможе бахнуть по Кримському мосту!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.