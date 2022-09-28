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А давайте называть тех, кому изменили один раз — единорог: забавные шутки про любовников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
А давайте называть тех, кому изменили один раз — единорог: забавные шутки про любовников Новость обновлена 28 сентября 2022, 12:24

Улыбайтесь даже несмотря на гнусную погоду за окном.

Война в Украине немного сместила вектор юмора на военную тематику, однако в сети все же хватает и шуток на темы, которые никогда не теряют своей актуальности. Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов про свадьбу и молодоженов, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток об изменах.

Бывших любовников не бывает. Бывшими бывают только мужья. А с любовниками — как с алкоголизмом: то запой, то воздержание.

Анекдоты про измены

— Как называется женщина, заставшая своего мужа в постели с любовницей в свой день рождения?

— Вдова.

Анекдоты про любовницу

Любовница как граната: если она с кольцом, то безопасна, а если без кольца, её надо вовремя бросить.

Анекдоты про любовника

Вчера ночью, никого не стесняясь, мы с женой нагло наставляли рога нашим любовнице и любовнику.

Анекдоты про неверную жену

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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