А давайте называть тех, кому изменили один раз — единорог: забавные шутки про любовников

Улыбайтесь даже несмотря на гнусную погоду за окном.

Война в Украине немного сместила вектор юмора на военную тематику, однако в сети все же хватает и шуток на темы, которые никогда не теряют своей актуальности. Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов про свадьбу и молодоженов, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток об изменах.

Бывших любовников не бывает. Бывшими бывают только мужья. А с любовниками — как с алкоголизмом: то запой, то воздержание.

— Как называется женщина, заставшая своего мужа в постели с любовницей в свой день рождения? — Вдова.

Любовница как граната: если она с кольцом, то безопасна, а если без кольца, её надо вовремя бросить.

Вчера ночью, никого не стесняясь, мы с женой нагло наставляли рога нашим любовнице и любовнику.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.