А давайте называть тех, кому изменили один раз — единорог: забавные шутки про любовников
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Война в Украине немного сместила вектор юмора на военную тематику, однако в сети все же хватает и шуток на темы, которые никогда не теряют своей актуальности. Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов про свадьбу и молодоженов, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток об изменах.
Бывших любовников не бывает. Бывшими бывают только мужья. А с любовниками — как с алкоголизмом: то запой, то воздержание.
— Как называется женщина, заставшая своего мужа в постели с любовницей в свой день рождения?
— Вдова.
Любовница как граната: если она с кольцом, то безопасна, а если без кольца, её надо вовремя бросить.
Вчера ночью, никого не стесняясь, мы с женой нагло наставляли рога нашим любовнице и любовнику.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.