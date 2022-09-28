А давайте називати тих, кому зрадили один раз — єдиноріг: кумедні жарти про коханців

Посміхайтеся навіть незважаючи на мерзенну погоду за вікном.

Війна в Україні трохи змістила вектор гумору на військову тематику, однак у мережі все ж таки вистачає і жартів на теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про весілля та молодят, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про зради.

Колишніх коханців не буває. Колишніми бувають лише чоловіки. А з коханцями — як із алкоголізмом: то запій, то стриманість.

— Як називається жінка, яка застала свого чоловіка в ліжку з коханкою свого дня народження? - Вдова.

Коханка як граната: якщо вона з обручкою, то безпечна, а якщо без обручки, її треба вчасно кинути.

Вчора вночі, нікого не соромлячись, ми з дружиною нахабно наставляли роги нашим коханці та коханцю.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.