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А давайте називати тих, кому зрадили один раз — єдиноріг: кумедні жарти про коханців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
А давайте називати тих, кому зрадили один раз — єдиноріг: кумедні жарти про коханців Новина оновлена 28 вересня 2022, 12:24

Посміхайтеся навіть незважаючи на мерзенну погоду за вікном.

Війна в Україні трохи змістила вектор гумору на військову тематику, однак у мережі все ж таки вистачає і жартів на теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про весілля та молодят, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про зради.

Колишніх коханців не буває. Колишніми бувають лише чоловіки. А з коханцями — як із алкоголізмом: то запій, то стриманість.

Анекдоти про зради

— Як називається жінка, яка застала свого чоловіка в ліжку з коханкою свого дня народження?

- Вдова.

Анекдоти про коханку

Коханка як граната: якщо вона з обручкою, то безпечна, а якщо без обручки, її треба вчасно кинути.

Анекдоти про коханця

Вчора вночі, нікого не соромлячись, ми з дружиною нахабно наставляли роги нашим коханці та коханцю.

Анекдоти про невірну дружину

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

Теги:
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