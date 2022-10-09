У папы потерялся ремень – две недели в семье царит неразбериха и беззаконие: веселые шутки о родителях
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В столь трудное время для всех украинцев, главное никому не унывать и держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных, однако есть и темы, актуальные в любое время.
Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детей и родителей. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Отец с дочерью в пивной.
— Ну-ка, доченька, попробуй, что твоему папке налили!
— Фу, гадость какая!
— То-то, а вы с матерью думаете, что я здесь варенье ем.
Диалог матери и сына:
— Мам, что ты ругаешься, мы же договаривались, что я приду в десять.
— Это было вчера!
— Ну, мам, дату мы не оговаривали.
Только папы умеют надеть колготки детям так, что бы две полоски были спереди, и при этом пяточки находились абсолютно на своём месте.
Телефонный звонок. Трубку берет ребёнок:
— Алло, вам кого?
— Папа дома?
— Нет, он уехал.
— На отдых?
— Нет, он с мамой уехал.
А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.