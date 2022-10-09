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У папы потерялся ремень – две недели в семье царит неразбериха и беззаконие: веселые шутки о родителях

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
У папы потерялся ремень – две недели в семье царит неразбериха и беззаконие: веселые шутки о родителях Новость обновлена 09 октября 2022, 11:53

Забавные шутки для хорошего настроения в это воскресенье

В столь трудное время для всех украинцев, главное никому не унывать и держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных, однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детей и родителей. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Отец с дочерью в пивной.

— Ну-ка, доченька, попробуй, что твоему папке налили!

— Фу, гадость какая!

— То-то, а вы с матерью думаете, что я здесь варенье ем.

Анекдот про родителей

Диалог матери и сына:

— Мам, что ты ругаешься, мы же договаривались, что я приду в десять.

— Это было вчера!

— Ну, мам, дату мы не оговаривали.

Анекдот про маму и шапку

Только папы умеют надеть колготки детям так, что бы две полоски были спереди, и при этом пяточки находились абсолютно на своём месте.

Анекдот про маму

Телефонный звонок. Трубку берет ребёнок:

— Алло, вам кого?

— Папа дома?

— Нет, он уехал.

— На отдых?

— Нет, он с мамой уехал.

Анекдот про папу

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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