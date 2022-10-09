У папы потерялся ремень – две недели в семье царит неразбериха и беззаконие: веселые шутки о родителях

Забавные шутки для хорошего настроения в это воскресенье

В столь трудное время для всех украинцев, главное никому не унывать и держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных, однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детей и родителей. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Отец с дочерью в пивной. — Ну-ка, доченька, попробуй, что твоему папке налили! — Фу, гадость какая! — То-то, а вы с матерью думаете, что я здесь варенье ем.

Диалог матери и сына: — Мам, что ты ругаешься, мы же договаривались, что я приду в десять. — Это было вчера! — Ну, мам, дату мы не оговаривали.

Только папы умеют надеть колготки детям так, что бы две полоски были спереди, и при этом пяточки находились абсолютно на своём месте.

Телефонный звонок. Трубку берет ребёнок: — Алло, вам кого? — Папа дома? — Нет, он уехал. — На отдых? — Нет, он с мамой уехал.

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.