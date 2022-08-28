На самом деле, Притула купил спутник, чтобы снять шоу для россиян "Кто снизу": свежие шутки на злобу дня
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Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей на злобу дня, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Какой-то странный сейчас у планеты график. Что-то типа:
Понедельник — Сербия vs Косово
Вторник — Китай vs Тайвань
Среда — Северная Корея vs все
Четверг — Азербайджан vs Армения
Пятница – Израиль vs Палестина.
Украина vs россия - без выходных и перерыва на рекламу
Теперь Саки в Крыму не только возле Евпатории, но и в штанах у отдыхающих там россиян!
Притула покупает спутник.
Роскосмос: Я вообще не хочу улетать из космоса, здесь так классно…
Благодаря купающимся сейчас в море людям на разминирование уйдет менее 10 лет.
По массовому побегу из Крыма можно делать вывод: россияне верят в ВСУ!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.