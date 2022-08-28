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На самом деле, Притула купил спутник, чтобы снять шоу для россиян "Кто снизу": свежие шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На самом деле, Притула купил спутник, чтобы снять шоу для россиян "Кто снизу": свежие шутки на злобу дня Новость обновлена 28 августа 2022, 09:08

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей на злобу дня, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Какой-то странный сейчас у планеты график. Что-то типа:

Понедельник — Сербия vs Косово

Вторник — Китай vs Тайвань

Среда — Северная Корея vs все

Четверг — Азербайджан vs Армения

Пятница – Израиль vs Палестина.

Украина vs россия - без выходных и перерыва на рекламу

анекдот про керческий мост

Теперь Саки в Крыму не только возле Евпатории, но и в штанах у отдыхающих там россиян!

анекдот про крым

Притула покупает спутник.

Роскосмос: Я вообще не хочу улетать из космоса, здесь так классно…

анекдот про коронавирус

Благодаря купающимся сейчас в море людям на разминирование уйдет менее 10 лет.

анекдот про залужного

По массовому побегу из Крыма можно делать вывод: россияне верят в ВСУ!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Війна