На самом деле, Притула купил спутник, чтобы снять шоу для россиян "Кто снизу": свежие шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей на злобу дня, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Какой-то странный сейчас у планеты график. Что-то типа: Понедельник — Сербия vs Косово Вторник — Китай vs Тайвань Среда — Северная Корея vs все Четверг — Азербайджан vs Армения Пятница – Израиль vs Палестина. Украина vs россия - без выходных и перерыва на рекламу

Теперь Саки в Крыму не только возле Евпатории, но и в штанах у отдыхающих там россиян!

Притула покупает спутник. Роскосмос: Я вообще не хочу улетать из космоса, здесь так классно…

Благодаря купающимся сейчас в море людям на разминирование уйдет менее 10 лет.

По массовому побегу из Крыма можно делать вывод: россияне верят в ВСУ!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.