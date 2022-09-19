Детский сон очень полезен для нервной системы родителей: уморительные шутки на "вечную" тему отцов и детей

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Вполне логично, что в военное время большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина, и неудачах российских оккупантов, но есть и "вечные" темы. Поэтому "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про детей и родителей, которые подарят вам улыбку в этот день.

Малыш в зоопарке, восхищённый увиденным слоном, просит отца непременно купить ему хотя бы одного: — Послушай, мы просто не сможем его прокормить!.. — пытается "отбиться" отец. — Тогда давай возьмём того, перед которым написано "Кормить запрещено!"

- Сынок, собери свои игрушки! — Да ну, мам, я лучше в углу постою…

Детская поликлиника, очередь на прием. Мальчик лет четырех ноет: — Маааам, ну когда мы пойдем к доктору? — Скоро. Доктор других деток пока лечит. — Других деток покалечит и мы пойдем?

Мама с маленьким сыном подходят к банкомату, мама получает из него деньги. Сынуля с округленными глазами: — Мама, а как наш папа туда залез?!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.