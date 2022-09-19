Детский сон очень полезен для нервной системы родителей: уморительные шутки на "вечную" тему отцов и детей
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Вполне логично, что в военное время большинство шуток о смерти кровавого диктатора путина, и неудачах российских оккупантов, но есть и "вечные" темы. Поэтому "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про детей и родителей, которые подарят вам улыбку в этот день.
Малыш в зоопарке, восхищённый увиденным слоном, просит отца непременно купить ему хотя бы одного:
— Послушай, мы просто не сможем его прокормить!.. — пытается "отбиться" отец.
— Тогда давай возьмём того, перед которым написано "Кормить запрещено!"
- Сынок, собери свои игрушки!
— Да ну, мам, я лучше в углу постою…
Детская поликлиника, очередь на прием. Мальчик лет четырех ноет:
— Маааам, ну когда мы пойдем к доктору?
— Скоро. Доктор других деток пока лечит.
— Других деток покалечит и мы пойдем?
Мама с маленьким сыном подходят к банкомату, мама получает из него деньги. Сынуля с округленными глазами:
— Мама, а как наш папа туда залез?!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.