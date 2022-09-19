Дитячий сон дуже корисний для нервової системи мам і татів: жарти на "вічну" тему батьків і дітей

Малюк у зоопарку, захоплений побаченим слоном, просить батька неодмінно купити йому хоча б одного:

- Послухай, ми просто не зможемо його прогодувати!.. — намагається "відбитися" батько.

- Тоді давай візьмемо того, перед яким написано "Годувати заборонено!"