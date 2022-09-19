Дитячий сон дуже корисний для нервової системи мам і татів: жарти на "вічну" тему батьків і дітей
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Цілком логічно, що у воєнний час більшість жартів про смерть кривавого диктатора путіна, і невдачі російських окупантів, але є і "вічні" теми. Тому "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про дітей та батьків, які подарують вам усмішку цього дня.
Малюк у зоопарку, захоплений побаченим слоном, просить батька неодмінно купити йому хоча б одного:
- Послухай, ми просто не зможемо його прогодувати!.. — намагається "відбитися" батько.
- Тоді давай візьмемо того, перед яким написано "Годувати заборонено!"
- Сину, збери свої іграшки!
— Та ну, мам, я краще в кутку постою…
Дитяча поліклініка, черга на прийом. Хлопчик років чотирьох ниє:
— Маааам, коли ми підемо до лікаря?
- Скоро. Лікар інших дітей поки лічить.
— Інших діток покалічить, і ми підемо?
Мама з маленьким сином підходять до банкомату, мати отримує з нього гроші. Синуля із округленими очима:
— Мамо, а як наш тато туди заліз?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.