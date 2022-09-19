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Дитячий сон дуже корисний для нервової системи мам і татів: жарти на "вічну" тему батьків і дітей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Дитячий сон дуже корисний для нервової системи мам і татів: жарти на "вічну" тему батьків і дітей Новина оновлена 19 вересня 2022, 11:24

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Цілком логічно, що у воєнний час більшість жартів про смерть кривавого диктатора путіна, і невдачі російських окупантів, але є і "вічні" теми. Тому "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про дітей та батьків, які подарують вам усмішку цього дня.

Малюк у зоопарку, захоплений побаченим слоном, просить батька неодмінно купити йому хоча б одного:

- Послухай, ми просто не зможемо його прогодувати!.. — намагається "відбитися" батько.

- Тоді давай візьмемо того, перед яким написано "Годувати заборонено!"

Анекдот про дітей та батьків

- Сину, збери свої іграшки!

— Та ну, мам, я краще в кутку постою…

Жарти про дітей

Дитяча поліклініка, черга на прийом. Хлопчик років чотирьох ниє:

— Маааам, коли ми підемо до лікаря?

- Скоро. Лікар інших дітей поки лічить.

— Інших діток покалічить, і ми підемо?

Анекдот про дитячий садок

Мама з маленьким сином підходять до банкомату, мати отримує з нього гроші. Синуля із округленими очима:

— Мамо, а як наш тато туди заліз?

Анекдот про тата та сина

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.

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