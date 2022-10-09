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У тата загубився ремінь – два тижні в сім’ї панує плутанина та беззаконня: веселі жарти про батьків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
У тата загубився ремінь – два тижні в сім’ї панує плутанина та беззаконня: веселі жарти про батьків Новина оновлена 09 жовтня 2022, 11:53

Смішні жарти для гарного настрою цієї неділі

У такий скрутний час для всіх українців, головне нікому не сумувати і триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре з цим завданням допомагають справлятися анекдоти на військову тематику, які висміюють дурість російських військових, проте є й актуальні в будь-який час теми.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей та батьків. Читайте та смійтеся разом з нами!

Батько з дочкою в пивній.

— Ану, доню, спробуй, що твоєму папці налили!

— Фу, гидота яка!

— А ви з матір’ю думаєте, що я тут варення їм.

Анекдот про батьків

Діалог матері та сина:

— Мам, що ти лаєшся, ми ж домовлялися, що я прийду о десятій.

- Це було вчора!

— Ну, мамо, дату ми не обговорювали.

Анекдот про маму та шапку

Тільки тата вміють одягти колготки дітям так, щоб дві смужки були спереду, і при цьому п’ятки знаходилися абсолютно на своєму місці.

Анекдот про маму

Телефонний дзвінок. Трубку бере дитина:

- Алло, вам кого?

- Тато вдома?

- Ні, він поїхав.

- На відпочинок?

- Ні, він з мамою поїхав.

Анекдот про тата

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

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