У тата загубився ремінь – два тижні в сім’ї панує плутанина та беззаконня: веселі жарти про батьків
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У такий скрутний час для всіх українців, головне нікому не сумувати і триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре з цим завданням допомагають справлятися анекдоти на військову тематику, які висміюють дурість російських військових, проте є й актуальні в будь-який час теми.
Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей та батьків. Читайте та смійтеся разом з нами!
Батько з дочкою в пивній.
— Ану, доню, спробуй, що твоєму папці налили!
— Фу, гидота яка!
— А ви з матір’ю думаєте, що я тут варення їм.
Діалог матері та сина:
— Мам, що ти лаєшся, ми ж домовлялися, що я прийду о десятій.
- Це було вчора!
— Ну, мамо, дату ми не обговорювали.
Тільки тата вміють одягти колготки дітям так, щоб дві смужки були спереду, і при цьому п’ятки знаходилися абсолютно на своєму місці.
Телефонний дзвінок. Трубку бере дитина:
- Алло, вам кого?
- Тато вдома?
- Ні, він поїхав.
- На відпочинок?
- Ні, він з мамою поїхав.
А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.