У тата загубився ремінь – два тижні в сім’ї панує плутанина та беззаконня: веселі жарти про батьків

У такий скрутний час для всіх українців, головне нікому не сумувати і триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре з цим завданням допомагають справлятися анекдоти на військову тематику, які висміюють дурість російських військових, проте є й актуальні в будь-який час теми.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про дітей та батьків. Читайте та смійтеся разом з нами!

Батько з дочкою в пивній. — Ану, доню, спробуй, що твоєму папці налили! — Фу, гидота яка! — А ви з матір’ю думаєте, що я тут варення їм.

Діалог матері та сина: — Мам, що ти лаєшся, ми ж домовлялися, що я прийду о десятій. - Це було вчора! — Ну, мамо, дату ми не обговорювали.

Тільки тата вміють одягти колготки дітям так, щоб дві смужки були спереду, і при цьому п’ятки знаходилися абсолютно на своєму місці.

Телефонний дзвінок. Трубку бере дитина: - Алло, вам кого? - Тато вдома? - Ні, він поїхав. - На відпочинок? - Ні, він з мамою поїхав.

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.