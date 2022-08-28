Насправді, Притула купив супутник, щоб зняти шоу для росіян "Хто знизу": свіжі жарти на злобу дня
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Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж на злобу дня, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Якийсь дивний зараз у планети графік. Щось типу:
Понеділок — Сербія vs Косово
Вівторок — Китай vs Тайвань
Середа — Північна Корея vs всі
Четвер — Азербайджан vs Вірменія
П’ятниця — Ізраїль vs Палестина.
Україна vs росія — без вихідних та перерви на рекламу
Тепер Саки в Криму не тільки біля Євпаторії, але і в штанях у росіян, що там відпочивають!
Притула купує супутник.
Роскосмос: Я вообще не хочу из космоса улетать, здесь так классно…
Завдяки людям, що купаються зараз в морі, на розмінування піде менше 10 років.
По масовій втечі з Криму можна робити висновок: росіяни вірять в ЗСУ!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.