Насправді, Притула купив супутник, щоб зняти шоу для росіян "Хто знизу": свіжі жарти на злобу дня

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж на злобу дня, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Якийсь дивний зараз у планети графік. Щось типу: Понеділок — Сербія vs Косово Вівторок — Китай vs Тайвань Середа — Північна Корея vs всі Четвер — Азербайджан vs Вірменія П’ятниця — Ізраїль vs Палестина. Україна vs росія — без вихідних та перерви на рекламу

Тепер Саки в Криму не тільки біля Євпаторії, але і в штанях у росіян, що там відпочивають!

Притула купує супутник. Роскосмос: Я вообще не хочу из космоса улетать, здесь так классно…

Завдяки людям, що купаються зараз в морі, на розмінування піде менше 10 років.

По масовій втечі з Криму можна робити висновок: росіяни вірять в ЗСУ!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.