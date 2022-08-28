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Насправді, Притула купив супутник, щоб зняти шоу для росіян "Хто знизу": свіжі жарти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Насправді, Притула купив супутник, щоб зняти шоу для росіян "Хто знизу": свіжі жарти на злобу дня Новина оновлена 28 серпня 2022, 09:08

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж на злобу дня, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Якийсь дивний зараз у планети графік. Щось типу:

Понеділок — Сербія vs Косово

Вівторок — Китай vs Тайвань

Середа — Північна Корея vs всі

Четвер — Азербайджан vs Вірменія

П’ятниця — Ізраїль vs Палестина.

Україна vs росія — без вихідних та перерви на рекламу

анекдот про керченський міст

Тепер Саки в Криму не тільки біля Євпаторії, але і в штанях у росіян, що там відпочивають!

анекдот про крим

Притула купує супутник.

Роскосмос: Я вообще не хочу из космоса улетать, здесь так классно…

анекдот про коронавирус

Завдяки людям, що купаються зараз в морі, на розмінування піде менше 10 років.

анекдот про залужного

По масовій втечі з Криму можна робити висновок: росіяни вірять в ЗСУ!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #Війна