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Бегущий под одеяло: "Испытание холодом". Уже во всех квартирах страны!: смешные анекдоты, которые точно улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Бегущий под одеяло: "Испытание холодом". Уже во всех квартирах страны!: смешные анекдоты, которые точно улыбнут Новость обновлена 17 октября 2022, 09:43

Шутки, которые обязательно подарят вам улыбку

Украинцы продолжают держать "юмористический фронт" и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами и мемами не только про российских оккупантов.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться актуальным на данное время анекдотам об осенних холодах.

Осенью называется пора года, когда кончают жаловаться на жару и начинают жаловаться на холод.

анекдот про тепло

Что ты вообще можешь знать о жизни, если ты в холод на рынке штаны на картонке стоя не примерял?

анекдот про холод

- Если женщине холодно по ночам, ей нужен мужчина, если мужчине холодно по ночам, то ему нужна женщина!

- А если холодно обоим?

- Тогда им нужен сантехник!

шутка про холод

Сейчас все переживают не за то, будет ли зима холодной или очень холодной, а за то, будет ли она ядерной или нет.

анекдот про мороз

Летом я был фантастической тварью… Теперь же, с наступлением холодов, я стал тварью дрожащей.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты