Бегущий под одеяло: "Испытание холодом". Уже во всех квартирах страны!: смешные анекдоты, которые точно улыбнут

Украинцы продолжают держать "юмористический фронт" и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами и мемами не только про российских оккупантов.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться актуальным на данное время анекдотам об осенних холодах.

Осенью называется пора года, когда кончают жаловаться на жару и начинают жаловаться на холод.

Что ты вообще можешь знать о жизни, если ты в холод на рынке штаны на картонке стоя не примерял?

- Если женщине холодно по ночам, ей нужен мужчина, если мужчине холодно по ночам, то ему нужна женщина! - А если холодно обоим? - Тогда им нужен сантехник!

Сейчас все переживают не за то, будет ли зима холодной или очень холодной, а за то, будет ли она ядерной или нет.

Летом я был фантастической тварью… Теперь же, с наступлением холодов, я стал тварью дрожащей.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.