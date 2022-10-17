Той, хто біжить під ковдру: "Випробування холодом". Вже у всіх квартирах країни!: смішні анекдоти, які точно посміхнуть
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Українці продовжують тримати "гумористичний фронт" і намагаються підбадьорювати себе та навколишніх анекдотами та мемами не лише про російських окупантів.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися актуальним на цей час анекдотам про осінні холоди.
Осінню називається пора року, коли закінчують скаржитись на спеку і починають скаржитися на холод.
Що ти взагалі можеш знати про життя, якщо ти в холод на ринку штани на картонці стоячи не приміряв?
- Якщо жінці холодно ночами, їй потрібен чоловік, якщо чоловікові холодно ночами, то йому потрібна жінка!
- А якщо холодно обом?
- Тоді їм потрібен сантехнік!
Зараз усі переживають не за те, чи буде зима холодною чи дуже холодною, а за те, чи буде вона ядерною чи ні.
Влітку я був фантастичною тварюкою… Тепер же, з настанням холодів, я став тварюкою тремтячою.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шефів.