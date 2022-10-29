Укр

Я наполню Вас любовью — сказала медсестра, ставя пациенту клизму: веселые анекдоты, которые развеселят

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
gumor.org Новость обновлена 29 октября 2022, 11:30

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути в осінню депресію

В столь трудное время для всех украинцев, главное никому не унывать и держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про медсестер. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину, потому что подсознательно он считает, что у неё есть спирт.

анекдот про уколы

В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсестра подносит двух младенцев.

- Вас не пугает, что их больше одного? - спрашивает она.

- Нет, что вы! — растерянно отвечает тот.

- Ну и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю за остальными.

анекдот про медсестру

Врач сердится на медсестру:

- Разве вы не можете писать свои кулинарные рецепты на другой бумаге, кроме моих бланков? Моему пациенту в аптеке опять приготовили ваш чертов гуляш!

анекдот про роддом и отца

Пациент в приемной.

- Вот это да! И все эти люди к доктору?

Сестра:

- Да, но мы можем сделать исключение и пропустить без очереди.

- Спасибо, я не тороплюсь.

- Нет, нет, проходите. Я видела ваш рентгеновский снимок!

анекдот о медсестрах

Пациент понял, что у него не всё в порядке, когда медсестры начали фотографироваться с его манту.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про рекламщиков.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты