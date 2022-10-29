Я наполню Вас любовью — сказала медсестра, ставя пациенту клизму: веселые анекдоты, которые развеселят

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути в осінню депресію

В столь трудное время для всех украинцев, главное никому не унывать и держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про медсестер. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину, потому что подсознательно он считает, что у неё есть спирт.

В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсестра подносит двух младенцев. - Вас не пугает, что их больше одного? - спрашивает она. - Нет, что вы! — растерянно отвечает тот. - Ну и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю за остальными.

Врач сердится на медсестру: - Разве вы не можете писать свои кулинарные рецепты на другой бумаге, кроме моих бланков? Моему пациенту в аптеке опять приготовили ваш чертов гуляш!

Пациент в приемной. - Вот это да! И все эти люди к доктору? Сестра: - Да, но мы можем сделать исключение и пропустить без очереди. - Спасибо, я не тороплюсь. - Нет, нет, проходите. Я видела ваш рентгеновский снимок!

Пациент понял, что у него не всё в порядке, когда медсестры начали фотографироваться с его манту.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про рекламщиков.