Я наполню Вас любовью — сказала медсестра, ставя пациенту клизму: веселые анекдоты, которые развеселят
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В столь трудное время для всех украинцев, главное никому не унывать и держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.
Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про медсестер. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину, потому что подсознательно он считает, что у неё есть спирт.
В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсестра подносит двух младенцев.
- Вас не пугает, что их больше одного? - спрашивает она.
- Нет, что вы! — растерянно отвечает тот.
- Ну и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю за остальными.
Врач сердится на медсестру:
- Разве вы не можете писать свои кулинарные рецепты на другой бумаге, кроме моих бланков? Моему пациенту в аптеке опять приготовили ваш чертов гуляш!
Пациент в приемной.
- Вот это да! И все эти люди к доктору?
Сестра:
- Да, но мы можем сделать исключение и пропустить без очереди.
- Спасибо, я не тороплюсь.
- Нет, нет, проходите. Я видела ваш рентгеновский снимок!
Пациент понял, что у него не всё в порядке, когда медсестры начали фотографироваться с его манту.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про рекламщиков.