Рекламный лозунг строительной фирмы: "Мы кладем на совесть": забавные анекдоты про рекламщиков
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Посмейтесь вместе с нами! В это воскресенье, 23 октября, украинские рекламщики отмечают свой профессиональный праздник. По этому поводу "Телеграф" сделал подборку из лучших анекдотов про рекламу и маркетологов, которые улыбнут всех без исключения.
Дарим нашим читателям заряд бодрости и хорошего настроения!
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Сеть супермаркетов "Закрыто"! "Закрыто" мы уже открылись! Когда у всех закрыто, "Закрыто" открыто. Открой для себя "Закрыто"!
Фраза из рекламы: "если кашляют детишки — им поможет синий мишка!".
Очень хочется ответить: "если делаешь рекламу — не кури марихуану!"
Никогда не понимал рекламу зубной пасты, где люди, когда чистят зубы, улыбаются, разговаривают, все у них там чисто, аккуратно. Когда я чищу зубы, то больше похож на бешеную собаку, с пеной вокруг рта!
На улице дочка 5 лет увидела рекламу последнего циркового представления. Читает:
— Слоны! Спешите увидеть шоу медведей…
Спрашивает:
— Мама, а в этот цирк людей пускают? Или только слонам можно?
Приговорённому к смерти:
— Какое Ваше последнее желание?
— Хочу пересмотреть сериал "Санта Барбара" вместе с рекламой. Рекламу я очень люблю!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о мужчинах.