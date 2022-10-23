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Рекламный лозунг строительной фирмы: "Мы кладем на совесть": забавные анекдоты про рекламщиков

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Рекламный лозунг строительной фирмы: "Мы кладем на совесть": забавные анекдоты про рекламщиков Новость обновлена 23 октября 2022, 10:14

Эта порция веселых анекдотов поднимет вам настроение на целый день

Посмейтесь вместе с нами! В это воскресенье, 23 октября, украинские рекламщики отмечают свой профессиональный праздник. По этому поводу "Телеграф" сделал подборку из лучших анекдотов про рекламу и маркетологов, которые улыбнут всех без исключения.

Дарим нашим читателям заряд бодрости и хорошего настроения!

Реклама:

Сеть супермаркетов "Закрыто"! "Закрыто" мы уже открылись! Когда у всех закрыто, "Закрыто" открыто. Открой для себя "Закрыто"!

анекдот про рекламу антивирусника

Фраза из рекламы: "если кашляют детишки — им поможет синий мишка!".

Очень хочется ответить: "если делаешь рекламу — не кури марихуану!"

анекдот про кота и рекламу

Никогда не понимал рекламу зубной пасты, где люди, когда чистят зубы, улыбаются, разговаривают, все у них там чисто, аккуратно. Когда я чищу зубы, то больше похож на бешеную собаку, с пеной вокруг рта!

анекдот про рекламу

На улице дочка 5 лет увидела рекламу последнего циркового представления. Читает:

— Слоны! Спешите увидеть шоу медведей…

Спрашивает:

— Мама, а в этот цирк людей пускают? Или только слонам можно?

шутка про рекламу

Приговорённому к смерти:

— Какое Ваше последнее желание?

— Хочу пересмотреть сериал "Санта Барбара" вместе с рекламой. Рекламу я очень люблю!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о мужчинах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты