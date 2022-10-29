Я наповню Вас любов’ю — сказала медсестра, ставлячи пацієнтові клізму: веселі анекдоти, які розвеселять
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У такий скрутний час для всіх українців, головне нікому не сумувати і триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на військову тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.
Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про медсестер. Читайте та смійтеся разом з нами!
Жінка у костюмі медсестри збуджує чоловіка, бо підсвідомо він вважає, що в неї є спирт.
У пологовому будинку до молодого батька медсестра підносить двох немовлят.
- Вас не лякає, що їх більше одного? — запитує вона.
- Ні, що ви! — розгублено відповідає той.
- Ну і чудово! Ви потримаєте цих, а я побіжу за рештою.
Лікар сердиться на медсестру:
- Хіба ви не можете писати свої кулінарні рецепти на іншому папері, окрім моїх бланків? Моєму пацієнту в аптеці знову приготували ваш чортів гуляш!
Пацієнт у приймальні.
- Оце так! І всі ці люди до лікаря?
Сестра:
- Так, але ми можемо зробити виняток та пропустити без черги.
- Дякую, я не поспішаю.
- Ні, ні, проходьте. Я бачила ваш рентгенівський знімок!
Пацієнт зрозумів, що в нього не все гаразд, коли медсестри почали фотографуватися з його манту.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про рекламників.