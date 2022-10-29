Я наповню Вас любов’ю — сказала медсестра, ставлячи пацієнтові клізму: веселі анекдоти, які розвеселять

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути в осінню депресію

У такий скрутний час для всіх українців, головне нікому не сумувати і триматися на хвилі позитиву та оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на військову тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про медсестер. Читайте та смійтеся разом з нами!

Жінка у костюмі медсестри збуджує чоловіка, бо підсвідомо він вважає, що в неї є спирт.

У пологовому будинку до молодого батька медсестра підносить двох немовлят. - Вас не лякає, що їх більше одного? — запитує вона. - Ні, що ви! — розгублено відповідає той. - Ну і чудово! Ви потримаєте цих, а я побіжу за рештою.

Лікар сердиться на медсестру: - Хіба ви не можете писати свої кулінарні рецепти на іншому папері, окрім моїх бланків? Моєму пацієнту в аптеці знову приготували ваш чортів гуляш!

Пацієнт у приймальні. - Оце так! І всі ці люди до лікаря? Сестра: - Так, але ми можемо зробити виняток та пропустити без черги. - Дякую, я не поспішаю. - Ні, ні, проходьте. Я бачила ваш рентгенівський знімок!

Пацієнт зрозумів, що в нього не все гаразд, коли медсестри почали фотографуватися з його манту.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про рекламників.