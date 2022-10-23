Рекламне гасло будівельної фірми: "Ми кладемо на совість": забавні анекдоти про рекламників

Ця порція веселих анекдотів підніме настрій на цілий день

Посмійтеся разом із нами! Цієї неділі, 23 жовтня, українські рекламники відзначають своє професійне свято. З цього приводу "Телеграф" зробив добірку з найкращих анекдотів про рекламу та маркетологів, які усміхнуть усіх без винятку.

Даруємо нашим читачам заряд бадьорості та гарного настрою!

Реклама: Мережа супермаркетів "Закрито"! "Закрито" ми вже відкрилися! Коли всі закриті, "Закрито" відкрито. Відкрий для себе "Закрито"!

На найгеніальнішому рекламному плакаті, який я бачив, було написано: "Виробляємо імпортні меблі".

Ніколи не розумів реклами зубної пасти, де люди, коли чистять зуби, посміхаються, розмовляють, у них там чисто, акуратно. Коли я чищу зуби, то більше схожий на скажену собаку, з піною навколо рота!

На вулиці донька 5 років побачила рекламу останньої циркової вистави. Читає: - Слони! Поспішайте побачити шоу ведмедів… Запитує: - Мамо, а в цей цирк людей пускають? Чи лише слонам можна?

Засудженому на смерть: - Яке ваше останнє бажання? - Хочу переглянути серіал "Санта Барбара" разом із рекламою. Рекламу дуже люблю!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про чоловіків.