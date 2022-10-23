Рекламне гасло будівельної фірми: "Ми кладемо на совість": забавні анекдоти про рекламників
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Посмійтеся разом із нами! Цієї неділі, 23 жовтня, українські рекламники відзначають своє професійне свято. З цього приводу "Телеграф" зробив добірку з найкращих анекдотів про рекламу та маркетологів, які усміхнуть усіх без винятку.
Даруємо нашим читачам заряд бадьорості та гарного настрою!
Реклама:
Мережа супермаркетів "Закрито"! "Закрито" ми вже відкрилися! Коли всі закриті, "Закрито" відкрито. Відкрий для себе "Закрито"!
На найгеніальнішому рекламному плакаті, який я бачив, було написано: "Виробляємо імпортні меблі".
Ніколи не розумів реклами зубної пасти, де люди, коли чистять зуби, посміхаються, розмовляють, у них там чисто, акуратно. Коли я чищу зуби, то більше схожий на скажену собаку, з піною навколо рота!
На вулиці донька 5 років побачила рекламу останньої циркової вистави. Читає:
- Слони! Поспішайте побачити шоу ведмедів…
Запитує:
- Мамо, а в цей цирк людей пускають? Чи лише слонам можна?
Засудженому на смерть:
- Яке ваше останнє бажання?
- Хочу переглянути серіал "Санта Барбара" разом із рекламою. Рекламу дуже люблю!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про чоловіків.