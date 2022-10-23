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Рекламне гасло будівельної фірми: "Ми кладемо на совість": забавні анекдоти про рекламників

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Рекламне гасло будівельної фірми: "Ми кладемо на совість": забавні анекдоти про рекламників Новина оновлена 23 жовтня 2022, 10:14

Ця порція веселих анекдотів підніме настрій на цілий день

Посмійтеся разом із нами! Цієї неділі, 23 жовтня, українські рекламники відзначають своє професійне свято. З цього приводу "Телеграф" зробив добірку з найкращих анекдотів про рекламу та маркетологів, які усміхнуть усіх без винятку.

Даруємо нашим читачам заряд бадьорості та гарного настрою!

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Мережа супермаркетів "Закрито"! "Закрито" ми вже відкрилися! Коли всі закриті, "Закрито" відкрито. Відкрий для себе "Закрито"!

анекдот про рекламу антивірусника

На найгеніальнішому рекламному плакаті, який я бачив, було написано: "Виробляємо імпортні меблі".

анекдот про рекламу

Ніколи не розумів реклами зубної пасти, де люди, коли чистять зуби, посміхаються, розмовляють, у них там чисто, акуратно. Коли я чищу зуби, то більше схожий на скажену собаку, з піною навколо рота!

анекдот про дружину

На вулиці донька 5 років побачила рекламу останньої циркової вистави. Читає:

- Слони! Поспішайте побачити шоу ведмедів…

Запитує:

- Мамо, а в цей цирк людей пускають? Чи лише слонам можна?

жарт про кота і рекламу

Засудженому на смерть:

- Яке ваше останнє бажання?

- Хочу переглянути серіал "Санта Барбара" разом із рекламою. Рекламу дуже люблю!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про чоловіків.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти