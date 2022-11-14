У винодела пошел в первый класс сын урожая 2015 года: эти шутки точно улыбнут

Уморительные анекдоты, которые поднимут настроение в начале недели

Совсем и не скажешь, что в Украине идет война, если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток. Конечно, все они сейчас в основном на военную тематику, но есть и "вечные" темы.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про вино. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Сегодня женщина на улице потеряла 500 грн. Я это увидел и подумал: "Что сделал бы Иисус на моём месте?", а потом превратил их в вино.

Она: — Опять не спит, небось, о бабах своих думает. Он: — Почему римляне убили единственного парня, который умел превращать воду в вино?

— Чёрт! Пролил красное вино прямо себе на футболку! И что теперь делать? — Воспользуйся пищевой содой. — И как же, интересно, мне напиться пищевой содой?

А знаете ли вы, что одинокие девушки ходят в спортзал, чтобы потом суметь принести из магазина больше вина и кошачьего корма?

Меня спрашивают: как часто можно пить вино? Купите себе календарик, там дни, когда можно пить вино, отмечены циферками. Красненьким выделены дни для красного вина, обычным — для белого.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дочери.