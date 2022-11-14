У винороба пішов до першого класу син урожаю 2015 року: ці жарти точно посміхнуть

Смішні анекдоти, які піднімуть настрій на початку тижня

Зовсім і не скажеш, що в Україні йде війна, якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів. Звичайно, всі вони зараз здебільшого на воєнну тематику, але є й "вічні" теми.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про вино. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Сьогодні жінка на вулиці загубила 500 грн. Я це побачив і подумав: "Що б зробив Ісус на моєму місці?", а потім перетворив їх на вино.

Вона: — Знову не спить, мабуть, про баб своїх думає. Він: — Чому римляни вбили єдиного хлопця, який умів перетворювати воду на вино?

- Чорт! Пролив червоне вино прямо собі на футболку! І що тепер робити? - Скористайся харчовою содою. - І як же, цікаво, мені напитися харчовою содою?

А чи знаєте ви, що самотні дівчата ходять до спортзалу, щоб потім зуміти принести з магазину більше вина та котячого корму?

Мене питають: як часто можна пити вино? Купуйте собі календар, там дні, коли можна пити вино, відзначені циферками. Червоненьким виділені дні для червоного вина, звичайним — для білого.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дочку.