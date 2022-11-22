Если у тебя родился сын, ты стал отцом. А если дочь — ты стал папулей: смешные шутки про детей
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Во вторник, 22 ноября, во всем мире празднуют День сыновей или День сына. Поэтому "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов о детях, которые подарят вам улыбку в этот день.
Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!
Один мужик говорит другому:
— Представляешь, у меня сын родился!!! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!
— И на кого больше похож, на тебя или на жену?
— Не знаем, на лицо еще не смотрели.
— Дорогой, я не ожидала, что наш сын так высоко взлетит!
— Да, катапульта просто потрясающая, неси дочку…
Сын кричит из ванной:
— Мам, ты мне какую рубашку дашь?
— С короткими рукавами! А почему ты спросил?
— Чтобы знать, докуда руки мыть!
Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо. Я спросил: "Внутри или снаружи?". Он вышел из дома, зашел обратно и говорит: "И там, и там".
Именно в такие моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я откладываю на его колледж.
— Мой сын с каждым днем становится все больше похожим на меня.
— И что, с этим уже ничего нельзя поделать?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.