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Если у тебя родился сын, ты стал отцом. А если дочь — ты стал папулей: смешные шутки про детей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Если у тебя родился сын, ты стал отцом. А если дочь — ты стал папулей: смешные шутки про детей Новость обновлена 22 ноября 2022, 09:48

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Во вторник, 22 ноября, во всем мире празднуют День сыновей или День сына. Поэтому "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов о детях, которые подарят вам улыбку в этот день.

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Один мужик говорит другому:

— Представляешь, у меня сын родился!!! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!

— И на кого больше похож, на тебя или на жену?

— Не знаем, на лицо еще не смотрели.

анекдоты про сыновей

— Дорогой, я не ожидала, что наш сын так высоко взлетит!

— Да, катапульта просто потрясающая, неси дочку…

анекдоты про сына

Сын кричит из ванной:

— Мам, ты мне какую рубашку дашь?

— С короткими рукавами! А почему ты спросил?

— Чтобы знать, докуда руки мыть!

анекдоты про сыновей и отца

Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо. Я спросил: "Внутри или снаружи?". Он вышел из дома, зашел обратно и говорит: "И там, и там".

Именно в такие моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я откладываю на его колледж.

анекдот про сына

— Мой сын с каждым днем становится все больше похожим на меня.

— И что, с этим уже ничего нельзя поделать?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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