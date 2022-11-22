Если у тебя родился сын, ты стал отцом. А если дочь — ты стал папулей: смешные шутки про детей

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Во вторник, 22 ноября, во всем мире празднуют День сыновей или День сына. Поэтому "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов о детях, которые подарят вам улыбку в этот день.

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Один мужик говорит другому: — Представляешь, у меня сын родился!!! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!! — И на кого больше похож, на тебя или на жену? — Не знаем, на лицо еще не смотрели.

— Дорогой, я не ожидала, что наш сын так высоко взлетит! — Да, катапульта просто потрясающая, неси дочку…

Сын кричит из ванной: — Мам, ты мне какую рубашку дашь? — С короткими рукавами! А почему ты спросил? — Чтобы знать, докуда руки мыть!

Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо. Я спросил: "Внутри или снаружи?". Он вышел из дома, зашел обратно и говорит: "И там, и там". Именно в такие моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я откладываю на его колледж.

— Мой сын с каждым днем становится все больше похожим на меня. — И что, с этим уже ничего нельзя поделать?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.