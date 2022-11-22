Якщо в тебе народився син, то ти став батьком. А якщо дочка — ти став татком: смішні жарти про дітей
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У вівторок, 22 листопада, у всьому світі святкують День синів або День сина. Тому "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про дітей, які подарують вам усмішку цього дня.
Нехай у вас завжди буде гарний настрій!
Один чоловік говорить іншому:
- Уявляєш, у мене син народився! Син! Після 6 дочок у мене народився син!!!
— І на кого більше схожий, на тебе чи дружину?
— Не знаємо, ще не дивилися на обличчя.
— Дорогий, я не очікувала, що наш син так високо злетить!
— Так, катапульта просто приголомшлива, неси доньку…
Син кричить із ванної:
— Мамо, ти мені яку сорочку даси?
- З короткими рукавами! А чому ти спитав?
— Щоб знати, доки мити руки!
Сьогодні вранці мій син сказав, що в нього болить вухо. Я спитав: "Всередині чи зовні?". Він вийшов із дому, зайшов назад і каже: "І там, і там".
Саме в такі моменти я замислююся, чи не надто багато грошей відкладаю на його навчання.
— Мій син з кожним днем все більше схожий на мене.
— І що, з цим нічого не вдієш?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.