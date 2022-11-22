Якщо в тебе народився син, то ти став батьком. А якщо дочка — ти став татком: смішні жарти про дітей

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій

У вівторок, 22 листопада, у всьому світі святкують День синів або День сина. Тому "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про дітей, які подарують вам усмішку цього дня.

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Один чоловік говорить іншому: - Уявляєш, у мене син народився! Син! Після 6 дочок у мене народився син!!! — І на кого більше схожий, на тебе чи дружину? — Не знаємо, ще не дивилися на обличчя.

— Дорогий, я не очікувала, що наш син так високо злетить! — Так, катапульта просто приголомшлива, неси доньку…

Син кричить із ванної: — Мамо, ти мені яку сорочку даси? - З короткими рукавами! А чому ти спитав? — Щоб знати, доки мити руки!

Сьогодні вранці мій син сказав, що в нього болить вухо. Я спитав: "Всередині чи зовні?". Він вийшов із дому, зайшов назад і каже: "І там, і там". Саме в такі моменти я замислююся, чи не надто багато грошей відкладаю на його навчання.

— Мій син з кожним днем все більше схожий на мене. — І що, з цим нічого не вдієш?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.