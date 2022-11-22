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Якщо в тебе народився син, то ти став батьком. А якщо дочка — ти став татком: смішні жарти про дітей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Якщо в тебе народився син, то ти став батьком. А якщо дочка — ти став татком: смішні жарти про дітей Новина оновлена 22 листопада 2022, 09:48

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій

У вівторок, 22 листопада, у всьому світі святкують День синів або День сина. Тому "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про дітей, які подарують вам усмішку цього дня.

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Один чоловік говорить іншому:

- Уявляєш, у мене син народився! Син! Після 6 дочок у мене народився син!!!

— І на кого більше схожий, на тебе чи дружину?

— Не знаємо, ще не дивилися на обличчя.

анекдоти про синів

— Дорогий, я не очікувала, що наш син так високо злетить!

— Так, катапульта просто приголомшлива, неси доньку…

анекдоти про сина

Син кричить із ванної:

— Мамо, ти мені яку сорочку даси?

- З короткими рукавами! А чому ти спитав?

— Щоб знати, доки мити руки!

анекдоти про синів та батька

Сьогодні вранці мій син сказав, що в нього болить вухо. Я спитав: "Всередині чи зовні?". Він вийшов із дому, зайшов назад і каже: "І там, і там".

Саме в такі моменти я замислююся, чи не надто багато грошей відкладаю на його навчання.

анекдот про сина

— Мій син з кожним днем все більше схожий на мене.

— І що, з цим нічого не вдієш?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

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