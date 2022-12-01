Как сказал знакомый прокурор: "Сидеть дома — это не самый плохой вариант!": лучшие шутки в этот день

— А ко мне совершенно другое отношение на работе стало после того, как я сестренку туда привел!

— Почему?

— Она в прокуратуре работает. В форме провел ее по кабинетам, к начальнику зашли. Я его представил. Это говорю, мой босс. Еще не сидел, кстати.