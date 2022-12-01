Как сказал знакомый прокурор: "Сидеть дома — это не самый плохой вариант!": лучшие шутки в этот день
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В этот четверг, 1 декабря, согласно календарю праздников на месяц, в Украине отмечается День работников прокуратуры.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про прокуроров. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Крупный бизнесмен собрался лететь в космос. Знакомый его спрашивает:
- Полет в космос — это исполнение твоей детской мечты?
- Какая, на хрен, мечта, просто в космосе меня прокуратура не достанет.
— А ко мне совершенно другое отношение на работе стало после того, как я сестренку туда привел!
— Почему?
— Она в прокуратуре работает. В форме провел ее по кабинетам, к начальнику зашли. Я его представил. Это говорю, мой босс. Еще не сидел, кстати.
Встречаются два бизнесмена:
— Почему такой грустный?
— Моего лучшего друга из прокуратуры в другой город перевели.
— То-то я смотрю у тебя крыша поехала…
Окружной прокурор обвиняемой:
- После того, как вы положили в рагу мышьяк и подали это мужу, был ли момент когда вы почувствовали угрызения совести?
- Да.
- И когда же?
- Когда он попросил добавки.
Вчера с другом-прокурором занимались в спортивном зале. Я дружески и с юмором спрашиваю:
- Что, всё взятки берешь?
А он задумчиво и машинально:
- Нет. Я же в отпуске.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.