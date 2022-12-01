Укр

Как сказал знакомый прокурор: "Сидеть дома — это не самый плохой вариант!": лучшие шутки в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
risovach Новость обновлена 01 декабря 2022, 10:28

Эти анекдоты ко Дню работников прокуратурі в Украине поднимут настроение вмиг

В этот четверг, 1 декабря, согласно календарю праздников на месяц, в Украине отмечается День работников прокуратуры.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про прокуроров. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Крупный бизнесмен собрался лететь в космос. Знакомый его спрашивает:

- Полет в космос — это исполнение твоей детской мечты?

- Какая, на хрен, мечта, просто в космосе меня прокуратура не достанет.

анекдот про жену прокурора

— А ко мне совершенно другое отношение на работе стало после того, как я сестренку туда привел!

— Почему?

— Она в прокуратуре работает. В форме провел ее по кабинетам, к начальнику зашли. Я его представил. Это говорю, мой босс. Еще не сидел, кстати.

анекдот про суд прокурора

Встречаются два бизнесмена:

— Почему такой грустный?

— Моего лучшего друга из прокуратуры в другой город перевели.

— То-то я смотрю у тебя крыша поехала…

анекдот про прокурора

Окружной прокурор обвиняемой:

- После того, как вы положили в рагу мышьяк и подали это мужу, был ли момент когда вы почувствовали угрызения совести?

- Да.

- И когда же?

- Когда он попросил добавки.

анекдот про прокуратуру

Вчера с другом-прокурором занимались в спортивном зале. Я дружески и с юмором спрашиваю:

- Что, всё взятки берешь?

А он задумчиво и машинально:

- Нет. Я же в отпуске.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты